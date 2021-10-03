YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

03.10.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Necibe Çiftçi: - "Oğlum; HDP seni kandırarak götürdü, PKK'ya teslim etti, geri dön yeter artık" - Baba Yusuf Erdinç: - "2015'ten beri oğlumun peşini bırakmadım, bırakmayacağım"

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 762'nci gününde devam ediyor.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemini sürdüren anne Necibe Çiftçi, çocuğuna kavuşmak istediğini söyledi.

Büyük oğlu, 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütü PKK'ya destek vermediği için örgüt mensuplarınca köyden kaçırılarak öldürüldüğünü dile getiren Çiftçi, "Oğullarım için buraya geldim. Oğlum; HDP seni kandırarak götürdü, PKK'ya teslim etti, geri dön yeter artık." dedi.

Van'ın Gürpınar ilçesinden oğlu Mikail için gelen baba Yusuf Erdinç ise oğlunun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırıldığını, 2015'ten bu yana evladından haber alamadığını belirtti.

"Eşimle HDP'ye geldik. Bizi burada dövdüler, merdivenlerden ittiler. 2015'ten beri oğlumun peşini bırakmadım, bırakmayacağım." diyen Erdinç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
PARTNERİşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemlerİşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemler
Diyarbakır'da asansöre binme sırası nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandıDiyarbakır'da asansöre binme sırası nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:09
Öğle
12:13
İkindi
15:31
Akşam
18:07
Yatsı
19:22
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.