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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

29.11.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Aysel Artık: - "Eylemi sonuna kadar sürdüreceğim ve oğlumu almadan gitmeyeceğim" - Baba Salih Gökçe: - "HDP fakir, fukaranın çocuklarını dağa götürdü. Oğlum gel, teslim ol"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 819'uncu gününde devam ediyor.

6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Erhan için Hatay'dan gelerek eylem yapan anne Aysel Artık, evladına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Artık, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Çocuklarımızı versinler. Eylemi sonuna kadar sürdüreceğim ve oğlumu almadan gitmeyeceğim." dedi.

Oğluna seslenen Artık, "Oğlum sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan dön. Hiçbir şeyden korkma. Emniyet güçlerimize teslim ol. Seni bekliyorum oğlum." diye konuştu.

Ağrı'dan gelerek, 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için bekleyişini sürdüren baba Salih Gökçe ise çocuğunu almadan gitmeyeceğini belirtti.

"Çocuğum HDP'liler tarafından kaçırıldı." diyen Gökçe, evladına kavuşmak istediğini ifade etti.

Gökçe, "HDP'liler oğlumu götürdü. Oğlumu İstanbul'dan götürdüler. HDP fakir, fukaranın çocuklarını dağa götürdü. Oğlum gel, teslim ol. İnsanın vatanı gibi yok." şeklinde konuştu.

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