YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

24.04.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Ayten Elhaman: - "Anneler olarak burayı terk etmeyeceğiz. Evlatlarımızı alacağız" - Abla Ruken Canbey: - "Kardeşim gelene kadar buradan ayrılmayacağız"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 965'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile evlat nöbetini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evlatlarının ellerinden alındığını belirten Elhaman, "Anneler olarak burayı terk etmeyeceğiz. Oğlumu HDP'den ve PKK'dan alacağız. Evlatlarımızdan vazgeçmedik. Evlatlarımızı alacağız." dedi.

Elhaman oğluna seslenerek, "Burada seni bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kardeşi Muhammed için eylem yapan Ruken Canbey de kardeşine kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini dile getirdi.

Canbey, "Kararlılıkla eylemimize devam ediyoruz. Ben de annem de buradan ayrılmayacağız. Kardeşim gelene kadar, onu eve götürene kadar buradan ayrılmayacağız." şeklinde konuştu.

Kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Canbey, "Evine, ailene geri dön. Seni çok özledik. Burada seni bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakırlı kızlar ragbiye gönül verdi, Türkiye şampiyonu olduDiyarbakırlı kızlar ragbiye gönül verdi, Türkiye şampiyonu oldu
İzmir'de inşaattan demir çalan 3 kişi tutuklandıİzmir'de inşaattan demir çalan 3 kişi tutuklandı
Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladıAnkara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:25
Öğle
12:22
İkindi
16:07
Akşam
19:10
Yatsı
20:33

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Pazar

A Plus Eczanesi
Yenisehir
Erbatur Eczanesi
Yenisehir
Ayşin Eczanesi
Baglar
Helin Eczanesi
Baglar
Yenihal Eczanesi
Baglar
Akdemir Eczanesi
Kayapinar
Nora Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.