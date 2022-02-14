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Diyarbakır anneleri Gara şehitlerini mezarı başında andı

14.02.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır anneleri Gara şehitlerini mezarı başında andı

GAZİANTEP (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, geçen yıl Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak, katledilen şehit er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı'nın Gaziantep'teki mezarlarını ziyaret etti.

Diyarbakır'dan sabah saatlerinde kente gelen heyet, şehit Adil Kabaklı'nın baba ocağında okutulan mevlide katıldı.

Daha sonra şehitliğe geçen aileler, burada şehit er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı'yı mezarı başında anarak, dua okudu.

Burada konuşan şehit er Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Diyarbakır annelerine teşekkür eden Altıntaş, "Geçen sene bugün evladım katledildi. Bunu yapanların Allah belasına versin. Onlar sevinmesin, benim bu bayrak ve toprakta kanım var. Benim böyle bir gururum var. Oğlum Peygambere komşu oldu. Bunun için gururluyum." dedi.

Diyarbakır'dan gelen baba Celil Begdaş da 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine katıldığını belirtti.

Oğlunun alıkonulduğunu ifade eden Begdaş, "Biz büyük bir aile olduk ve gittikçe güçleniyoruz. Bugün Şevket abimizin yanına geldik. Onun acısını paylaşmaya geldik. Allah rahmet etsin." ifadesini kullandı.

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