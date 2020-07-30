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Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'na buruk giriyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.07.2020 16:06 | Son Güncelleme

Annelerden Necibe Çiftçi: - "Oğlum Allah rızası için dön. Sensiz bayram olmuyor" - Saadet Ödümlü: - "Oğlum yarın bayram. 12 bayramdır seni görmüyorum. Artık gel"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nı evlat hasretiyle karşılıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 332. gününe girdi.

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, bir evladının kaçırıldığını, onu arayan diğer oğlunun 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürüldüğünü söyledi.

Oturma eylemi nedeniyle PKK'lı teröristlerce öldürülen oğlunun kabrini ziyaret edemediğini anlatan Çiftçi, "332 gündür bu çadırın altındayız. Mücadelemize devam ediyoruz. Çocuğumuz gelmeden buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Çiftçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Oğlum Allah rızası için dön. Sensiz bayram olmuyor. 6 yıldır bayram kutlamıyoruz. Senin yerin orası değil. Gel beraber bayramımızı kutlayalım. Kardeşinin mezarına gidelim, evdekiler de sevinsin." diye konuştu.

- "12 bayramdır seni görmüyorum"

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek oturma eylemi yapan anne Saadet Ödümlü, evladından hiç haber alamadığını belirtti.

Ödümlü, artık dayanacak gücünün kalmadığını anlatarak, "Oğlum yarın bayram. 12 bayramdır seni görmüyorum. Artık gel. Sana ana sarılmak istiyorum. Gözüm yolda. Allah'ın iziniyle kavuşalım." ifadelerini kullandı.

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