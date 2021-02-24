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Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

24.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Anne Solmaz Öğrünç: - "Bir çocuk dahi dağda kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz" - Baba Süleyman Aydı: - "Çocukları artık dağa gönderemiyorlar. O nedenle de hem HDP hem de PKK eylemimizden rahatsızlık duyuyor. Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 541'inci gününde devam ediyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç, çocuğunu HDP'den istediğini söyledi.

Evladını almadan partinin il binası önünden ayrılmayacağını dile getiren Öğrünç, "PKK ve HDP'den oğlumu istiyorum. Son nefesime kadar bu çadırı terk etmeyeceğim. Bir çocuk dahi dağda kalmaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Onlardan korkmuyorum. Çünkü çocuğumun hakkını arıyorum." dedi.

Öğrünç, evladına seslenerek, "Oğlum gel, teslim ol. Orası senin yerin değil." diye konuştu.

5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemin yapan baba Süleyman Aydın da evladına kavuşmak için oturma eylemini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

"Başka çocukları artık dağa gönderemiyorlar. O nedenle de hem HDP hem de PKK eylemimizden rahatsızlık duyuyor. Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz." diyen Aydın, evlatları için mücadelelerinin devam edeceğini aktardı.

Aydın oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağırısında bulundu.

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