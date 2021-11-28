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Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

28.11.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Esmer Kaman: - "Kadir oğlum seni bekliyorum. Ne olur geri dön" - Anne Esmer Koç. - "Kızım gel, teslim ol. Orası senin yerin değil. Senin yerin benim yanımdır"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 818'inci gününde sürüyor.

İzmir'den 7 yıl önce 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Abdulkadir için Tekirdağ'dan gelerek eylem yapan Esmer Kaman, çocuğunu almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

7 yıldır görmediği ve hiçbir haber alamadığı oğluna hasret kaldığını belirten Kaman, "Kadir oğlum bu yağmurda, çamurda, soğukta buradayım, seni bekliyorum. Ne olur geri dön. Senin yurdun, yerin burası. Babanla, kardeşinle seni bekliyorum. Burada seni bekleyeceğim." dedi.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan Esmer Koç ise tek isteğinin çocuğuna kavuşmak olduğunu belirtti.

Kızından 8 yıldır haber alamadığını dile getiren Koç, "Kızım yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Koç, kızına seslenerek, "Kızım gel, teslim ol. Orası senin yerin değil. Senin yerin benim yanımdır." diye konuştu.

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