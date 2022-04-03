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Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim olun" çağrısı

03.04.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir oğlu terör örgütü PKK tarafından katledilen, bir oğlu da dağa götürülen Necibe Çifçi: - "İki çocuğumu soframdan eksilttiler. Bir çocuğum mezarda, bir çocuğum da dağda. Oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol" - Anne Rahime Taşçı: - " 9 senedir gözüm kapıda bekliyorum. Oğlum korkma, gel, güvenlik güçlerimize teslim ol"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 944'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çifçi, eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Çifçi, bir evladının terör örgütü PKK tarafından katledildiğini, bir çocuğunun da dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Bu acıları HDP ve PKK bize çektiriyor. İki çocuğumu soframdan eksilttiler. Bir çocuğum mezarda, bir çocuğum da dağda. Oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.

Oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren anne Rahime Taşçı ise 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Sonuna kadar eylemi sürdüreceğini dile getiren Taşçı, "3 senedir burada eylem yapıyorum. Oğlum yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. 9 senedir gözüm kapıda bekliyorum. Oğlum korkma gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." ifadelerini kullandı.

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