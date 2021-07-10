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Diyarbakır annelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Senin sayende bu gücü buluyoruz"

10.07.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Diyarbakır annelerini ziyareti sırasında Erdoğan'ın, kızı terör örgütü tarafından kaçırılan Türkan Mutlu'yla sohbet ettiği anların videosunu paylaştı - Anne Türkan Mutlu: - "Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik belki Türkiye'de bu kadar anne ağlamazdı. Bütün annelerin evlatlarını o zalimlerin elinden kurtar" - Fahrettin Altun: - "Manşetlerin ardında gerçek insanlar ve gerçek acılar var. Terör örgütü PKK hakkında görüş beyan eden herkesin bu yürekli kadınlarla tanışması gerekir"

Bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sohbetinde, "Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye'de." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaretinde kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu ile sohbet ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkan Mutlu, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

Kızı Ceylan'ın acısını 8 senedir yaşadığını belirten Mutlu, "Bir HDP milletvekili diyor ki 'Diyarbakır annelerininki timsah gözyaşı.' Allah aşkına burada hangi anne çocuğu için timsah gözyaşı döküyor? Sen 8 senedir benim evladımı elimden almışsın. Ölü mü, diri mi, nerede yaşıyor, var mı, yok mu, bana söylemiyorsun. Bir anne olarak evladımı bir dakikalık görmeye benim hakkım yok. Ama ben bugün evladımı senin kapında istiyorum ve haksızım öyle mi?" diye konuştu.

- "Kızım için 8 senedir PKK ve HDP ile mücadele ediyorum"

Diyarbakır'da 2 senedir eylem yaptıklarını ancak 7 senedir Diyarbakır'a geldiğini belirten Mutlu, sağlığının olumsuz etkilendiğini, ayakta en fazla 10 dakika durabildiğini söyledi.

Mutlu, "Ben kızım için 8 senedir PKK ve HDP ile mücadele ediyorum. Ben tek başıma dağa kadar gittim. Çocuğumu bir dakika görmek için bile bana annelik hakkımı tanımadılar. Benim Ceylan'ım ceylan gibiydi. Onu ve bütün annelerin evlatlarını o zalimlerin elinden kurtar." dedi.

- Altun: "Bu yürekli kadınlarla herkes tanışmalı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız, çocuklarını yeniden görmek için 689 gündür protesto düzenleyen Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Manşetlerin ardında gerçek insanlar ve gerçek acılar var. Terör örgütü PKK hakkında görüş beyan eden herkesin bu yürekli kadınlarla tanışması gerekir." mesajına yer verdi.

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