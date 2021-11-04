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Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

04.11.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman: - "Terör örgütü ve terör kaybedecek, annelerimiz kazanacak"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 794'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret eden Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman, anne ve babalarla görüştü, onlara Kur'an-ı Kerim ve gül hediye etti.

Kasman, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, elleri öpülesi annelerin başlattığı ve günden güne artan eyleme destek vermek için geldiklerini söyledi.

Eylem sayesinde bazı annelerin evlatlarına kavuştuğunu hatırlatan Kasman, şunları kaydetti:

"Bizler biliyoruz ki evlat hasreti, acıların en büyüklerinden biridir. Cenabı Allah annelerimize en kısa zamanda evlatlarına kavuşmayı nasip etsin. Bizler bunu umut ediyor ve bunun için dua ediyoruz. Kocaköy ilçesi olarak tüm dinamikleri ve paydaşlarıyla annelerimizin her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz. Terör örgütü ve terör kaybedecek, annelerimiz kazanacak."

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