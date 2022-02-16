Diyarbakır annelerinin en büyük destekçisi evlat yolu gözleyen babalar

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat mücadelesini babalar ile omuz omuza sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 898'inci güne ulaştı.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için eyleme başlayan ailelerin sayısı, yurdun dört bir yanından gelen diğer ailelerin de katılmasıyla 261'e ulaştı.

Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden evlat nöbetini aralıksız sürdüren annelerin bu zorlu süreçteki en büyük destekçisi evlat yolu gözleyen babalar oldu.

Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemiyle 34 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Annelerin yanı sıra ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişi sürdüren babalar da son evlat dağdan kurtarılıncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı.

- "Çocuğumu bunların elinden kurtarsam dünya benim olur"

Diyarbakır anneleri ile oturma eylemi yapan baba Abdullah Demir, AA muhabirine binbir emekle yetiştirdiği oğlu Fatih'in 6 yıl önce elinden alındığını söyledi.

"Oğlum HDP il binasından Diyarbakır'ın Lice ilçesine, ardından da Suriye'ye götürüldü" diyen Demir, evlat hasretiyle geceleri rahat uyuyamadığını belirtti.

Demir, "Dünya benim olsa ne? Oğlumu benden çaldılar. Bundan kötü bir şey var mı? Başka bir şeye benzemez evlat acısı. Devamlı aklında." dedi.

Oğlu için kurduğu hayallerin yarım kaldığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Muradım oğlumun evlenmesi ve torunumu kucağıma almaktı. Eve gidince diğer torunlarım, 'Dede amcam nerede?' diyor. 'Amcanızı getireceğim.' diyorum. Çocuğumu bunların elinden kurtarsam dünya benim olur. Ona sarılacağım, öpeceğim. Evlattır bu, başka bir şey değil. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Aç gezdim, ayakkabısız kaldım ama çocuklarımı kimseye muhtaç etmedim. Ama maalesef benden çaldılar, götürdüler."

6 yıldır oğlunun peşini bırakmadığını anlatan Demir, "Oğlum dön gel, bu hasretlik bitsin." çağrısında bulundu.

- "Ciğerimiz yanıyor"

Oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş da 2019 yılından bu yana evladından haber alamadığını belirtti.

Evlatları için eşleri ile nöbeti sürdürdüklerini dile getiren Begdaş, "Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Ciğerimiz yanıyor. Gecemiz, gündüzümüz, bayramımız yok. Bunu bize yaşatmaya kimin hakkı var?" diye konuştu.

"İşçi, emekçi olarak büyüttüm, yetiştirdim, HDP elimden aldı. İçimiz yanıyor" diyen Begdaş, sadece oğluna değil dağdaki tüm evlatlara "teslim ol" çağrısında bulunduğunu aktardı.

- "Gel, baban ölmedi, senin arkanda"

Van'ın Gürpınar ilçesinden oğlu Mikail'e kavuşmak için gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç ise evladının Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

"HDP oğlumun elindeki kalemi kırıp yerine silah verdi" ifadesini kullanan Erdinç, en büyük hayalinin oğlunun avukat olması olduğunu belirtti.

Erdinç, "Oğlumu onlar için büyütmedim. HDP elimden kopardı. Oğluma sesleniyorum, gel, baban ölmedi, senin arkanda." diye konuştu.

Kızı Nurcan için oturma eylemini sürdüren baba Necmettin Biçer de evladına 6 yıldır hasret olduğunu aktardı.

Adana'da mevsimlik işçilik yaparak çocuğunu zor şartlarda büyüttüğünü anlatan Biçer, "Nurcan'ımı alıp, götürdüler. Kızımı evlendirmek, torunlarımı sevmek istiyordum. Kızım beni duyuyorsan kaç, gel." dedi.

