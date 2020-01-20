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  4. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 140'ıncı gününde

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 140'ıncı gününde

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

Anne Mevlüde Üçdağ: - "Eğer HDP, aracı olmasaydı çocuklarımız dağda olmazdı. 40 yıldır Kürtlerin kanını emiyor ve gençleri dağa götürüyorlar" - Anne Songül Altıntaş: - "HDP ve PKK gençleri kaçırıyor. Yazık, hepsi evlenme çağındaydı, evlenip yuva kuracak, yavruları olacaktı"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 140'ıncı gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, yaptığı açıklamada, oğlu Ramazan'a kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Çocuklarının akıbeti hakkında HDP'den açıklama beklediklerini dile getiren Üçdağ, şöyle konuştu:

"Bize bugüne kadar herhangi bir açıklamada bulunmadılar. Kürt hakkını böyle mi savunuyorsunuz? Çocuklarımızın eline silah vermişler. Böyle bir parti (HDP) istemiyoruz. 140 gündür buradayız, 140 sene de olsa gitmeyeceğiz. Eğer HDP, aracı olmasaydı çocuklarımız dağda olmazdı. 40 yıldır Kürtlerin kanını emiyor ve gençleri dağa götürüyorlar."

- "Onları Allah'a havale ediyoruz"

Anne Songül Altıntaş da 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için oturma eylemine katıldığını söyledi.

Oturma eylemine katılan bazı ailelerin çocuklarına kavuştuğunu anımsatan Altıntaş, şunları kaydetti:

"HDP ve PKK gençleri kaçırıyor. Yazık, hepsi evlenme çağındaydı, evlenip yuva kuracak, yavruları olacaktı. PKK ve HDP, Kürtlere zulmediyor. 140 gündür buradayız, 140 yıl da geçse buradan kalkmayacağız. HDP ve PKK'nın yaptığı zulüm yanlarına kar kalmayacak. Bu dünyada alamasak da öteki dünyada hakkımızı alacağız. Onları Allah'a havale ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.

Çocuklarımıza kavuşana kadar buradan kalkmayacağız."

- "Artık zulmün sonu geldi"

Oğlu Erkan için oturma eyleminde yer alan baba Fahrettin Akkuş da evladına kavuşmanın en büyük arzusu olduğunu dile getirerek, "HDP, 40 yıldır Kürtlere zulüm yapıyor. Artık zulmün sonu geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin maaşını almasınlar. Sonuna kadar onlarla mücadele ediyoruz. Kimse demesin biz bunlardan korkuyoruz, sonuna kadar mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
anneler Diyarbakır HDP İl Binası

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