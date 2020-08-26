Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 359. gününde sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 359. gününe girdi.

Anne Songül Altıntaş, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eyleminde yer aldığını, 6 yıldır evladının peşinde olduklarını söyledi.

Başvurmadık yer bırakmadıklarını ifade eden Altıntaş, "Yeter artık, bıraksınlar bu çocukları. Ne istiyorlar evlatlarımızdan. Nereye kadar tutacaklar ellerinde? Dayanamıyoruz, bizi bitirdiler. Sanki evimize bomba attılar. 6 yıldır o bombanın altında çıkamıyoruz. Yeter bize çektirdikleri bu zulüm ve azap. Kimse PKK'dan hak istemiyor. Bizim zaten bütün haklarımız var. Türkiye'miz çok şükür güçlüdür." diye konuştu.

Evladının 6 yıldır yüzüne, sesine hasret olduğunu aktaran Altıntaş, terör örgütü PKK'dan ve HDP'den oğlunu istediğini belirtti.

Altıntaş, "Ne kadar PKK'nın suçu varsa HDP'nin de o kadar suçu vardır. Elim 2 cihanda da onların yakasındadır. Onları Allah'a havale ediyorum. Yeter artık, bıraksınlar oğlumu." dedi.