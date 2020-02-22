Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 173. gününe girdi.

Oğlu Ramazan için oturma eyleminde yer alan anne Mevlüde Üçdağ, yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen her gün eyleme katıldığını söyledi.

Evladından 5 yıldır haber alamadığını, sesini duymadığını anlatan Üçdağ, "Evladımı benden koparıp götürdüler. Yaklaşık 6 aydır bu kapıdayım. 600 yıl da geçse bu kapıdan gitmeyeceğim." dedi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Üçdağ, "Ramazan oğlum, beni görüyorsan ve duyuyorsan sesime ses ver. Onlara hizmet etme. Evine dön. Sana kızmadım. Seni kandırarak götürdüler." ifadelerini kullandı.

- "Çocukları kandırarak götürdüler"

Oğlu Yusuf için oturma eyleminde bulunan Celil Begdaş da eylemin 173. gününe girdiğini, kendisinin ise 9 aydır HDP'den çocuğunu almak için mücadele ettiğini anlattı.