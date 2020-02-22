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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.02.2020 13:07 | Son Güncelleme

Anne Mevlüde Üçdağ: - "Evladımı benden koparıp götürdüler. Yaklaşık 6 aydır bu kapıdayım. 600 yıl da geçse bu kapıdan gitmeyeceğim" - Baba Celil Begdaş: - "Herkes çocuğuna sahip çıksın. Bu yol, yol değil. Bizim evimiz yıkıldı, başkasının evi yıkılmasın. Oğlum, gel"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 173. gününe girdi.

Oğlu Ramazan için oturma eyleminde yer alan anne Mevlüde Üçdağ, yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen her gün eyleme katıldığını söyledi.

Evladından 5 yıldır haber alamadığını, sesini duymadığını anlatan Üçdağ, "Evladımı benden koparıp götürdüler. Yaklaşık 6 aydır bu kapıdayım. 600 yıl da geçse bu kapıdan gitmeyeceğim." dedi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Üçdağ, "Ramazan oğlum, beni görüyorsan ve duyuyorsan sesime ses ver. Onlara hizmet etme. Evine dön. Sana kızmadım. Seni kandırarak götürdüler." ifadelerini kullandı.

- "Çocukları kandırarak götürdüler"

Oğlu Yusuf için oturma eyleminde bulunan Celil Begdaş da eylemin 173. gününe girdiğini, kendisinin ise 9 aydır HDP'den çocuğunu almak için mücadele ettiğini anlattı.

Aile sayısının arttığını bildiren Begdaş, anne babaların çocuklarını almak için oturma eylemi yaptığını söyledi.

Artık sabırlarının kalmadığını ifade eden Begdaş, şunları kaydetti:

"Annelerin ciğerleri yanıyor. Bu çocukları HDP getirebilir. Kimi kandırıyorlar? Silahlarını bırakıp gelsinler. Bu çocukları bıraksınlar. 10-15 yaşındaki çocuğun dağda işi yok. Çocukları kandırarak götürdüler. Adres burası. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Bu yol, yol değil. Bizim evimiz yıkıldı, başkasının evi yıkılmasın. Oğlum, gel. Oğlum HDP aracılığıyla dağa gönderildi. Oğlumun montunu burada buldum. Oğlum HDP'nin birinci katından, onların gençlik yapılanması aracılığıyla gitti. Oğluma sesleniyorum. Oğlum biliyorum seni kandırmışlar. Sen daha 15 yaşındaydın. Oğlum, gel."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır anneleri Evlat nöbeti

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