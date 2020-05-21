Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 262'inci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemine katılan anne Zümrüt Salim, 262 gündür eylemlerine devam ettiklerini belirtti.

- "Çocuklarımız gelmeden bize bayram yoktur" ifadesini kullanan Salim, şunları söyledi:

"HDP'ye sesleniyorum, evladımı Kur'an kursundan nasıl götürdüler ise öyle getirsinler. Oğlumu bekliyorum. Oğlum Hamza, sen neredeysen benim sesimi duyuyorsan eve dön. O yol senin yolun değil."

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de çocukları gelmeden HDP önünden ayrılmayacaklarını belirtti.

Koronavirüse rağmen eylemlerine devam ettiklerini aktaran Demir, şunları dile getirdi:

"Bizim de evimiz, çocuklarımız var. Biz de evimizde çocuklarımızla kalmak istiyoruz. Allah evlat acısı kimseye vermesin. Biz sadece canımızı istiyoruz. 5 yıldır gözümüze uyku girmedi. Bu Allah'a reva mıdır? İslam alemi bize dua etsin. Kim çocuklarıma sebep olmuşsa Allah hakkımızı bırakmasın. Siyaset için burada oturmadık. Kim çocuklarımızı getirirse o bizim başımızın tacıdır."

