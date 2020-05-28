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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.05.2020 12:37 | Son Güncelleme

Anne Kamile Küçükdağ: "Onlarda biraz Allah korkusu, vicdan varsa evlatlarımızı bize versinler. Oğlum gel, teslim ol" - Baba Ömer Tokay: "Oğlum devlete teslim ol. Bak, 13 arkadaşın geri geldi. Bayramda kardeşleriyle bayramlaştılar. Bayramı yine sensiz geçirdik"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 269'uncu gününe girdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelerek eylem yapan anne Kamile Küçükdağ, çocuğuna kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.

"HDP çocuklarımızı dağa mahkum etmiş. Ne günahımız var? Çocuklarımız versinler gidelim." diyen Küçükdağ, şunları kaydetti:

"Artık gözümüzde gözyaşı kalmadı. Onlarda biraz Allah korkusu, vicdan varsa evlatlarımızı bize versinler, evimize gidelim. Oğlum beni duyuyorsan gel, teslim ol."

- "Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"

Diyarbakır'dan 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan baba Ömer Tokay da oğlunun piknik yapma bahanesiyle kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

269 gündür evlatlarına kavuşmak için mücadele verdiklerini dile getiren Tokay, "Oğlum gel, devlete teslim ol. Bak, 13 arkadaşın geri geldi. Bayramda kardeşleriyle bayramlaştılar. Bayramı yine sensiz geçirdik. Sen gelene kadar bizim bayramımız yok. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." diye konuştu.

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