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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Anne Necibe Çiftçi: - "Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız" - Anne Ayten Elhaman: - "Oğlum sen ilk göz ağrımsın. Gel bu bayramda hep beraber olalım, bu hasretlik bitsin"

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 308'inci gününe girdi.

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat Çitfçi için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemini sürdüren anne Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını, onu arayan diğer oğlunun da 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü söyledi.

- "Çocuklarımız için burada oturuyoruz"

"İki evladım için gelmişim. Bu çadırın altında bu iki evlat acısının mücadelesini veriyorum. Bir oğlumu dağa kaçırdılar, bir oğlumu da şehit ettiler. Şu anda iki evlat acısını çekiyorum." diyen Çiftçi, şunları konuştu:
"HDP'lilere sesleniyorum. Gelsinler bize bir açıklama yapsınlar. Çocuklarımızı bize versinler. Çocuklarımız için burada oturuyoruz. Onlardan sadaka para istemiyoruz. Yeter artık bu hasretliği içimizden çıkarsınlar.İnşallah Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız."

- "Bu hasretlik bitsin"

Anne Ayten Elhaman ise 3 yıldır haber alamadığı oğlu Bayram Elhaman için oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Elhaman, şunları kaydetti:

"Oğlum gel benim sesimi duyuyorsan. HDP'nin oyununa gelmesinler. Hep ağlıyorum. Oğlum beni duyuyorsan gel. Devletimize, askerlerimize sığın. Devletimizden zarar gelmez. Kaç gel hiç ceza almayacaksın. HDP çocukları kandırıp götürüyor. Gençlere sesleniyorum, HDP'ye inanmasınlar. Bayramlarda artık ağlamalı ve hüzünlü olmak istemiyorum. Ağlayıp'ta HDP'yi sevindirmek istemiyorum. Oğlum sen benim ilk göz ağrımsın. Gel bu bayramda hep beraber olalım, bu hasretlik bitsin."

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

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