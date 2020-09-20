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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.09.2020 15:52 | Son Güncelleme

Anne Türkan Mutlu: - "İnşallah, çocuğumu alıp gideceğim" - Baba Şevket Bingöl: - "Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 384. gününe girdi.

Dağa kaçırılan kızı Ceylan Tekin için Bursa'dan gelerek eyleme katılan Türkan Mutlu, bedenen ve ruhen çok yorulduklarını, Allah'tan aldıkları güçle eyleme devam ettiklerini söyledi.

Mutlu, her gelen evladın kendileri için umut olduğunu belirterek, "İnşallah, çocuğumu alıp gideceğim." ifadelerini kullandı.

HDP'lilerin kendi çocuklarıyla ilgili bilgilerinin olmadığı iddiasında bulunduklarını anımsatan Mutlu, şöyle konuştu:

"Benim çocuğum işe gitti, daha gelmedi. Cebinde beş kuruş para yoktu. Çalıştığı yerden para almamıştı. Peki bu çocuk nasıl elini kolunu sallayarak dağa gidiyor? Ben yüz sene de burada kalsam, HDP'den bir şey beklemiyorum çünkü HDP'ye kalsa bizi bir gün burada tutmaz. Gerçekten artık vicdana gelin, bizi görün artık bizi dile getirin. Ben bu çadır burada iken evimde duramıyorum. Her saniye bir umutla 'Acaba bir haber gelecek mi?' diye bekliyorum."

6 yıl önce İstanbul'dan 14 yaşında kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise canları olan çocuklarını istemek için HDP il binası önünde beklediklerini aktardı.

Bingöl, şunları kaydetti:

"Ben geliyorum 3 ay bekliyorum. Gidiyorum, yerime eşim geliyor. Sürekli değiştiriyoruz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Allah canımı almadığı sürece ben çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Tuncay oğlum, eğer beni duyuyorsan görüyorsan kaç Türk askerine teslim ol."

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