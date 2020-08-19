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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.08.2020 13:26 | Son Güncelleme

Anne Songül Altıntaş: - "Ben bu acıya dayanamıyorum. 6 yıldır oğlumun peşindeyiz. Yaz, kış, koronavirüs demedik buradan kalkmadık. Sonuna kadar da kalkmayacağım" - Baba Celil Bektaş: - "Bu ailelerin feryadını birileri duysun. Oğlum gelmeden buradan ayrılmıyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 352. gününe girdi.

Anne Songül Altıntaş, 6 yıl önce vatani vazifesini yapmak için giderken yolda PKK'lı teröristlerin kaçırdığı oğlu Müslüm'ü almadan oturma eylemine son vermeyeceğini belirtti.

Altıntaş, "Yeter artık sesimizi duysunlar, evlatlarımızı bıraksınlar. Eğer bir can istiyorlarsa gelip benim canımı alsınlar. Bu acıya dayanamıyorum. 6 yıldır oğlumun peşindeyiz. Yaz, kış, koronavirüs demedik buradan kalkmadık. Sonuna kadar da kalkmayacağım." diye konuştu.

Baba Celil Bektaş ise oğlu Yusuf'u almadan gitmeyeceğini aktardı.

Oğlunun HDP İl Başkanlığından dağa gönderildiğini ifade eden Bektaş, "Burada bir yılımız dolacak, onlara sesleniyorum ve bir tanesi de çıkıp 'senin oğlun buradan gitmedi' demiyor. Oğlumun montu burada çıktı." dedi.

HDP ve PKK'nın Kürt meselesi diyerek insanları kandırdığını anlatan Bektaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu nasıl Kürtlük, milletle dalga geçiyorlar. Hangi Kürt meselesi. Yalan söyleyip bu halkı kandırıyorlar. Bu ailelerin feryadını birileri duysun. Yağmur, kar, bayram, hastalık demedik. Milletvekillerine sesleniyorum, bizim çocuklarımızı getirsinler. Oğlum gelmeden buradan ayrılmıyorum."

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