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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.02.2020 13:35 | Son Güncelleme

Anne Vahide Çiftçi: "Kızım dağda soğukta aç kalıyor. Kızımın dönmesini istiyorum. Kızım beni duyuyorsan gel, devlete teslim ol" - Baba Fahrettin Akkuş: "Evlatlarımızın acısından dolayı ne soğuk, ne yağmur ne de kar tesir eder. Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti, soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 166'ncı gününe girdi.

Soğuk havaya ve kara rağmen eylemlerini sürdüren annelerden Vahide Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 2 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Özlem için eyleme katıldığını söyledi.

HDP önünde oturmaya değil evladını almak için diğer çocuklarını da geride bırakarak geldiğini kaydeden Çiftçi, kızı Özlem'in dönmesini istediğini belirtti.

Vahide Çiftçi, "Kızım dağda soğukta aç kalıyor. Kızımın dönmesini istiyorum. Kızım beni duyuyorsan gel, devlete teslim ol. Teslim olanlar oldu, sen de gel. Senin elinde kalem olmasını, okumanı istedim. Elinde silah olsun istemedim. Senin için buradayım." diye konuştu.

Oğlu Erkan için oturma eyleminde yer alan baba Fahrettin Akkuş da evlatları için verdikleri mücadelenin 166'ncı gününde olduklarını aktardı.

Kar ve yağmurun yüreklerindeki ateşi söndüremediğini dile getiren Akkuş, "Artık soğuk bize tesir etmiyor. Evlatlarımızın acısından dolayı ne soğuk, ne yağmur ne de kar tesir eder. Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz." dedi.

Oturma eylemi süresince bazı ailelerin evlatlarına kavuştuğunu da anımsatan baba Akkuş, oğlu Erkan'a da dönmesi için çağrıda bulundu.

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