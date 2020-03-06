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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.03.2020 13:15 | Son Güncelleme

Anne Vesile Alkan: - "10 yıldır gözyaşı döküyorum. Oğlumu onlar için büyütmedim. Oğlumu bana getirsinler" - Baba Şevket Bingöl: - "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Evlatlarımızı bunlardan söke söke alacağız"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 186'ncı gününe girdi.

Bekleyişini sürdüren anne Vesile Alkan, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun 10 yıl önce çocuk yaşta dağa kaçırıldığını söyledi.

"Oğlumu PKK, HDP kaçırdı. Evladımı HDP'den istiyorum." diyen Alkan, evladına duyduğu özlemi dile getirdi.

Alkan, "Oğlumun eli, silah tutacak el değildi, evladım küçüktü. 10 yıldır gözyaşı döküyorum. Oğlumun hasretinden döktüğüm gözyaşı nedeniyle görmede sıkıntı yaşıyorum. Eşim de aynı nedenle yatalak oldu. Oğlumu onlar için büyütmedim. Oğlumu bana getirsinler." diye konuştu.

Evladına kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirten Alkan, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Şevket Bingöl de oturma eyleminde 6 ayı geride bıraktıklarını dile getirerek, evlat nöbetini sürdüreceklerini söyledi.

Teslim olan çocukların diğer ailelere de umut olduğunu, bu nedenle sayılarının her geçen gün arttığına işaret eden Bingöl, "Her zaman ailelere, 'Gelin, korkmayın, hakkınızı arayın, HDP-PKK'dan çocuklarınızı isteyin.' diye çağrı yapıyoruz. Aileler geldikçe, sayımız arttıkça çocuklarımız gelir. Artık Kürt ve Türk halkına zarar veremesinler." şeklinde konuştu.

"Kanımız üzerinden yapılan siyaseti istemiyoruz. HDP olmazsa kimse çocuklarımızı götüremez. Adres burasıdır." ifadelerini kullanan Bingöl, bu nedenle oturma eylemi için HDP il binası önünü seçtiklerini anlattı.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Bingöl, "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Evlatlarımızı bunlardan söke söke alacağız." dedi.

- Ailelerden HDP'ye tepki

Eylemlerini, çadırdan çıkarak bir süre HDP il binası önündeki merdivenlerde sürdüren aileler, HDP'ye tepki göstererek, "Kahrolsun HDP", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Bazı anneler gözyaşı döktü, baygınlık geçiren anneye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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Diyarbakır anneleri Oturma eylemi

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