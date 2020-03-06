Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 186'ncı gününe girdi.

Bekleyişini sürdüren anne Vesile Alkan, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun 10 yıl önce çocuk yaşta dağa kaçırıldığını söyledi.

"Oğlumu PKK, HDP kaçırdı. Evladımı HDP'den istiyorum." diyen Alkan, evladına duyduğu özlemi dile getirdi.

Alkan, "Oğlumun eli, silah tutacak el değildi, evladım küçüktü. 10 yıldır gözyaşı döküyorum. Oğlumun hasretinden döktüğüm gözyaşı nedeniyle görmede sıkıntı yaşıyorum. Eşim de aynı nedenle yatalak oldu. Oğlumu onlar için büyütmedim. Oğlumu bana getirsinler." diye konuştu.

Evladına kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirten Alkan, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Şevket Bingöl de oturma eyleminde 6 ayı geride bıraktıklarını dile getirerek, evlat nöbetini sürdüreceklerini söyledi.