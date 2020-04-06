Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 217'nci gününe girdi.

Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylem yapan anne Solmaz Övünç, çocuğuna kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Övünç, şunları kaydetti:

"Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğumu almadan HDP önünden gitmeyeceğim. Onlarda vicdan varsa çocuğumu getirip bana teslim ederler. HDP çocuğumu kandırarak götürdü. Neredeyse çocuğumu versinler. Son nefesimi de burada versem çocuğumu istiyorum. Anneleri gözü yaşlı bırakmasınlar. Bütün annelerin gözü yaşlı. Çocuklarımızı versinler."

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan baba Abdullah Demir de 5 yıldır evladına hasret olduğunu aktardı.

Oğluna kavuşmayı ümit ettiğini dile getiren Demir, terör örgütüne yakın ajansın yayınladığı, oğlunun açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Demir, "Oğlumun yeri orası değil. Oğlumun yeri Türk bayrağının altında yaşamaktır. HDP 5 yıldır bize bu çileyi çektiriyor. Çocuğumun haberinin yayınlamasından mutlu değilim. Ancak yaşadığını görmekten dolayı mutluyum. Çocuğumu zorla konuşturmuşlar, bu bir oyundur." diye konuştu.

