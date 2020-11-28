Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 453. gününde devam ediyor.

Dağa 2015'te kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek evlat nöbetine katılan anne Cennet Kabaklı, çocuğu için başlattığı eylemi sürdürdüğünü söyledi.

"Oğlumu HDP aldı, PKK'ya verdi. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. İkisi de bir, beraber. Yeter bize bu zulmü yaşatmasınlar artık." diyen Kabaklı, teslim olup ailelerine kavuşan çocukların kendileri için de umut olduğunu belirtti.

Kabaklı, şöyle konuştu:

"Biz de inanıyoruz, inşallah benim evladımı da bırakırlar. Evlatlarımızı söke söke PKK'nın, HDP'nin elinden alacağız. Kendilerinin sonları geldi zaten. Ne yaparlarsa yapsınlar evladımı alacağım. Oğlumu almadan bu çadırdan kalkmayacağım, burayı terk etmeyeceğim, mücadelemi devam ettireceğim."