Diyarbakır annelerinin kararlı eylemi Kurban Bayramı'nda da devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini Kurban Bayramı'nda da sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 690'ıncı gününde devam ediyor.

Oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan anne Sariye Tokay, 20 bayramdır oğlundan ayrı olduğunu söyledi.

Tokay, eyleme kararlılıkla devam edeceklerini ifade ederek, "HDP il binasının önünden kalkmayacağız, peşlerinden ayrılmayacağız, bunu böyle bilsinler. Eylemimizde kararlıyız. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız." diye konuştu.

Bayramda evlatlarına kavuşma ümidiyle evlerinin kapısını kapatarak oturma eylemine geldiklerini dile getiren Tokay, "Buna ne hakları var?" dedi.

Tokay, oğluna seslenerek, "Oğlum gel, devlete teslim ol. Hiçbir yer anne ve babanın yanı gibi, evin gibi olmaz. Yeter artık dayanamıyoruz, eve dön." ifadelerini kullandı.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de çocuğuna kavuşmak istediğini belirtti.

"Oğlum, HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldü." diyen Ödümlü, her bayram çocuğuna elbise aldığını anlattı.

Ödümlü, "16 bayramdır çocuğumu görmedim, sesini duymadım. HDP'lilerden evladımızı istiyoruz. Bu bayram çocuğum gelmiş olsaydı, dünyalar benim olurdu." şeklinde konuştu.

Oğlunu beklediklerini ifade eden Ödümlü, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

