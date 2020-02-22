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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.02.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kocaeli'den oğlu Veysi için gelen anne Muhteber Birlik: - "HDP çocuğumu götürdü. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim" - Van'dan oğlu Mikail için gelen anne Gevez Erdinç: - "Oğlum gel, sana devlet bir şey söylemez. Devlet de bayrak da millet de bizim"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Kocaeli'den oğlu Veysi için gelen anne Muhteber Birlik, Van'ın Gürpınar ilçesinden oğulları Mikail için gelen baba Yusuf ve anne Gevez Erdinç de oturma eyleminde yer aldı.

- "HDP'den çocuğumu istiyorum"

Anne Muhteber Birlik, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık 5 yıl önce 14 yaşındayken çalışmak için gittiği İstanbul'dan dağa kaçırıldığını söyledi.

Birlik, 8 evladını büyük sıkıntılarla büyüttüğünü dile getirdi.

Oğluna terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Birlik, "HDP, çocuğumu götürdü. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Eşim rahatsız, yoksa o da gelecekti. Ciğerim gitti. Oğlumu özledim. HDP'den çocuğumu istiyorum. Allah inşallah onların işini bozar. Allah onlara fırsat vermesin." dedi.

Baba Yusuf Erdinç ise oğlunun İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırıldığını, 5 yıldır evladından haber alamadığını belirtti.

Sosyal medyada annelerin HDP önündeki eylemini gördüğünü ve etkilenerek eyleme katılmaya karar verdiğini bildiren Erdinç, oğlunu her yerde aramasına rağmen bulamadığını anlattı.

HDP'nin önünden evladını almadan gitmeyeceğini kaydeden Erdinç, "Oğlum gelirsen pişman olmazsın. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir, hepimizin devletidir, bayrağıdır. Gel kaldığın yerden aynen devam edeceksin. Kimse sana bir şey diyemez, senin arkandayım. Sana küskün değilim." ifadelerini kullandı.

Anne Erdinç de Kürtçe yaptığı konuşmada, çok özlediği oğlunu almadan HDP önünden ayrılmayacağını dile getirdi.

Oğlundan sonra gözyaşlarının dinmediğini anlatan Erdinç, şöyle konuştu:

"Oğlum gel, sana devlet bir şey söylemez. Devlet de bayrak da millet de bizim. Cumhurbaşkanı da asker de bizim. Senin döşeğin, yastığın, yorganın yok. Gel sana kurban olurum. Sana dargın değiliz. Gel ailene, devletine, milletine katıl."

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Anahtar Kelimeler:
anneler Diyarbakır HDP İl Binası

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