YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı

17.02.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 12 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Çetin için gelen Baba Ashat Akın: - "Oğlum beni görüyorsa, duyuyorsa gelip Türk adaletine teslim olsun" - Diyarbakır'da 18 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mahmut için eyleme katılan anne Bedriye Uslu: - "Oğluma kavuşana kadar eylemimi sürdüreceğim"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 899'uncu gününde sürüyor.

Diyarbakır'da 2010'da 18 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mahmut için gelen anne Bedriye Uslu ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2010'da 12 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Çetin için gelen baba Ashat Akın da eyleme dahil oldu.

Anne Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun HDP'liler aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Oğluna sesini duyurmak adına eyleme dahil olduğunu belirten Uslu, artık dayanacak gücünün kalmadığını, oğluna kavuşmak istediğini dile getirdi.

Evladının lisede çalışkan bir öğrenci olduğunu, hayallerinin yarım kaldığını ifade eden Uslu, "Oğluma kavuşana kadar eylemimi sürdüreceğim." dedi.

Baba Akın ise evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini vurguladı.

Yıllardır oğlundan haber alamadığını anlatan Akın, "Oğlum beni görüyorsa, duyuyorsa gelip Türk adaletine teslim olsun. Oğlumu HDP'den istiyorum, onlar evladımı dağa kaçırdı. HDP götürüp PKK'ya verdi. Çok hasret çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılımDiyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım
Konya'da bir kadın silahla yaralandıKonya'da bir kadın silahla yaralandı
İYİ Parti Şarkışla İlçe Başkanı, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandıİYİ Parti Şarkışla İlçe Başkanı, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 17 Şubat Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
12:38
İkindi
15:38
Akşam
18:06
Yatsı
19:22

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Perşembe

Orman Eczanesi
Yenisehir
Kübra Eczanesi
Sur
Ada Eczanesi
Baglar
Nurdan Eczanesi
Baglar
Sümer Eczanesi
Baglar
Yeniyol Eczanesi
Kayapinar
Kılıç Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkesten öğrenemezsiniz: Daha fazla cinsel ilişki için

Herkesten öğrenemezsiniz: Daha fazla cinsel ilişki için

Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."

Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Kızının doktorundan aldığı mesaj şoke etti!

Kızının doktorundan aldığı mesaj şoke etti!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.