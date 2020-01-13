YURTHABER
  4. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

Bingöl'den gelen baba Metin Açan, dağa götürülen iki oğluna kavuşmak için oturma eylemine dahil oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 133'üncü gününde sürüyor.

Bingöl'den gelen baba Metin Açan, 8 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Hakan ile 4 yıl önce 24 yaşında dağa götürülen oğlu Harun'a kavuşmak ümidiyle oturma eylemine katıldı.

Böylece evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 65'e ulaştı.

- "Kızım için buraya geldim, almadan gitmem"

Evlatları için bekleyişini sürdüren annelerden Esmer Koç, kızının Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce dağa kaçırıldığını söyledi.

Çocuğuna kavuşmak için eyleme katıldığını aktaran Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Koç, "Kızım eğer beni görüyorsan, duyuyorsan, kaç gel, devletimize teslim ol. Kızım için buraya geldim, almadan gitmem." dedi.

Bazı ailelerin çocuklarına kavuşmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Koç, "İnşallah bizim çocuklarımız da gelir. Çok sevindik sanki çocuklarımız gelmiş gibi. Keşke o gün bize de gelse." diye konuştu.

Anne Güzide Demir de evladına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.

"Çocuğumu almadan buradan gitmem." diyen Demir, 4 ailenin amacına ulaştığını aktardı.

Demir, "İstiyoruz ki; bütün çocuklar gelsin. Bütün ailelerden destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Silvan RAM’dan çocuk istismarı ve mahremiyet eğitimiSilvan RAM’dan çocuk istismarı ve mahremiyet eğitimi
Yolda başıboş gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattıYolda başıboş gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Oturma eylemi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Diyarbakır Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:32
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:48

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır’da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Diyarbakır’da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Din Kültürü Öğretmeni, Kendi İmkanları İle 10 Öğrenciyi Umreye Götürdü

Din Kültürü Öğretmeni, Kendi İmkanları İle 10 Öğrenciyi Umreye Götürdü

Severek kaçırdığı eşini poşu ile boğarak öldürdü

Severek kaçırdığı eşini poşu ile boğarak öldürdü

Barbi'nin intikamı

Barbi'nin intikamı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.