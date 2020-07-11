Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

"Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Onun sağ salim kolluk kuvvetlerine teslim olmasını istiyorum. Dileğimiz, bütün çocukların gelmesidir. Her ana inşallah sevinir ağlamaz. Bu çadırdaki insanları gördüm, etkilendim. Engelli baba Cemal Ertaş’tan etkilendim. Onu gördükten sonra dayanamadım, ben de katıldım. Ateş düştüğü yeri yakıyor, yanan ve başına gelen bilir."

Çocuğunun psikolojik sorunları dolayısıyla tedavi gördüğünü ardından onu kandırıp dağa götürdüklerini işaret eden Ertaş, "Annesi onun derdinden hastalandı. Ben şeker hastası oldum. İş kazası geçirdim, kolumda platin var. Ben çatıdan düşerken oğlum yanımdaydı. Bu sakat halimle bizi bu halde bırakıp gitti. Onun bir an önce kolluk kuvvetlerine teslim olmasını istiyorum. Sağ salim kardeşlerinin yanına dönsün."

- "Askerimize, polisimize güveniyorum"

Evladı gelene kadar eylemini sürdüreceğini aktaran Ertaş, "Askerimize, polisimize güveniyorum. Asker ve polis bizim. Dağdaki çocuklar da bizim çocuklarımızdır. Ben hiçbir insanın parmağının incinmesini istemem. Şiddetin her türlüsü terördür." ifadelerini kullandı.

