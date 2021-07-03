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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

03.07.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Emre için Kars'tan gelen baba İlyas Aksu: - "HDP'nin kapısına geldim, çocuğumu istiyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 670. gününde sürüyor.

İstanbul'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Emre için Kars'tan gelen baba İlyas Aksu, evladından 11 yıldır haber alamadığını söyledi.

İstanbul'a çalışmaya giden oğlunun bir daha dönmediğini belirten Aksu, "HDP'yi sorumlu tutuyoruz. HDP çocuğumu kandırıp dağa gönderdi. Başka sorumlu yok. HDP'nin kapısına geldim, çocuğumu istiyorum." ifadelerini kullandı.

Televizyonda birçok ailenin evladının döndüğünü gördüklerini dile getiren Aksu, bu nedenle oğluna kavuşacağına dair umutlu olduğunu anlattı.

Aksu, aile olarak 11 yıldır acı çektiklerini belirterek, "Emrah oğlum gel, teslim ol." dedi.

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