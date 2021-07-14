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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine görme engelli oğulları için katıldılar

14.07.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitede okurken kandırılarak dağa götürülen oğlu İbrahim için Gaziantep'ten gelen baba Talip Küçük: - "Oğlumun her iki gözünde görme oranı yüzde 20. Sınavları bittikten sonra hastaneye gidecektik. Sınavlardan sonra oğlumuzdan haber alamadık" - Anne Semra Küçük: - "Evladımı 7 yıldır görmüyorum. Hastayım, tedavi görüyorum. Ölmeden oğlumu görmek istiyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 681'inci gününde sürüyor.

Burdur'da üniversitede okurken kandırılarak dağa götürülen oğulları İbrahim Halil için Gaziantep'ten gelen anne Semra ve baba Talip Küçük de oturma eylemine dahil oldu.

Baba Talip Küçük, oğlunun 2014 yılında üniversitede okurken kandırıldığını, tedavisi sürerken dağa götürüldüğünü söyledi.

"Oğlumun her iki gözünde görme oranı yüzde 20. Son olarak sınavları bittikten sonra hastaneye gidecektik. Sınavlardan sonra oğlumuzdan haber alamadık." diyen Küçük, oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anne Küçük de oğluna duyduğu hasretle hastalandığını, kanser tedavisi gördüğünü belirtti.

Oğluna kavuşmak istediğini dile getiren Küçük, "Evladımı 7 yıldır görmüyorum. Hastayım, tedavi görüyorum. Ölmeden oğlumu görmek istiyorum. Evladımı kim götürdüyse getirsin." dedi.

Küçük, oğluna seslenerek, "Oğlum, sesimi duyuyorsan çık, gel. Seni almadan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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