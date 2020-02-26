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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.02.2020 14:48 | Son Güncelleme

Halil Çiftçi, 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu için Şanlıurfa'dan, Raife Taşdelen de ağabeyi için Niğde'den kente gelerek oturma eylemine dahil oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 177'nci gününde sürüyor.

Şanlıurfa'dan gelen baba Halil ve anne İslim Çiftçi ile Niğde'den ağabeyi için gelen Raife Taşdelen de evlat nöbetinde yer almaya başladı.

Halil Çiftçi, yaptığı açıklamada, oğlu Ali Bedrettin Çiftçi'nin 7 yıl önce 15 yaşındayken sabah okula gitmek için ayrıldığı evine bir daha dönmediğini söyledi. Durumu polise ilettiklerini ifade eden Çiftçi, aradan geçen 7 yılda evladından hiç haber alamadıklarını belirtti.

İslim Çiftçi ise oğluna hasret duyduğunu, büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirerek, "Buradaki annelerin oturma eylemini televizyonda izledik, ardından gelip eyleme katıldık." dedi.

Niğde'den gelen Raife Taşdelen de ağabeyi Tuncay Oğuz'un 19 yaşında Mardin'in Nusaybin ilçesinden kaçırıldığını ifade ederek, "Annelerin eylemini televizyonda gördüm ve eyleme katıldım. Gelip devletimize sığınmasını istiyorum. Onu çok seviyorum, ağabeyime kavuşmak istiyorum." diye konuştu.

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Diyarbakır Oturma eylemi

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