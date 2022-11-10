YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

10.11.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha dahil oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1165'inci gününde sürüyor.

Mardin'den gelen Mehmet Arif Temel, 2014'te 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Mehmet Sait, Rıdvan Barüt ise 2013'te 20 yaşında kandırılarak dağa götürülen kardeşi Taner için oturma eylemine katıldı.

Baba Temel, gazetecilere, oğlunun terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü, 8 yıldır evladından haber alamadığını söyledi.

Terör örgütünden oğlunu geri istediğini belirten Temel, "8 yıldır oğlum sağ mı ölü mü bilmiyoruz. Şu ana kadar oğlumdan haber alamadım. Annesi rahatsız. O yüzden ben geldim. Oğluma sesleniyorum. Eğer beni duyup görüyorsan dön." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da kazaların ekim ayı bilançosu: 2 ölü, 392 yaralıDiyarbakır’da kazaların ekim ayı bilançosu: 2 ölü, 392 yaralı
Üniversitede ’Cadılar Bayramı’ partisinde kavgaÜniversitede ’Cadılar Bayramı’ partisinde kavga
Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karDoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır oturma eylemi evlat nöbeti Diyarbakır anneleri

Diyarbakır Namaz Vakitleri 11 Kasım Cuma

İmsak
05:25
Sabah
06:48
Öğle
12:08
İkindi
14:54
Akşam
17:18
Yatsı
18:36

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Cuma

Dağkapı Eczanesi
Sur
Nehir Eczanesi
Sur
Akan Eczanesi
Baglar
Mesut Eczanesi
Baglar
Arzu Eczanesi
Baglar
Ömer Eczanesi
Kayapinar
Arslan Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.