Diyarbakır Barosuna "TSK'yı suçlayan" paylaşımları nedeniyle inceleme

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, baronun sosyal medya hesabından "Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlayan" paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin Diyarbakır Barosunun Twitter hesabından "TSK'yı suçlayan" paylaşımlar yapıldığını belirledi.

Başsavcılık, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında inceleme başlattı.



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