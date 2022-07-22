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Diyarbakır Barosuna "TSK'yı suçlayan" paylaşımları nedeniyle inceleme

22.07.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Barosuna "TSK'yı suçlayan" paylaşımları nedeniyle inceleme

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, baronun sosyal medya hesabından "Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlayan" paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin Diyarbakır Barosunun Twitter hesabından "TSK'yı suçlayan" paylaşımlar yapıldığını belirledi.

Başsavcılık, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında inceleme başlattı.

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