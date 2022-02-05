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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 475 bin kilovatsaat elektrik üretti

05.02.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 475 bin kilovatsaat elektrik üretti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali (GES) ile geçen yıl 1 milyon 475 bin 130 kilovatsaat elektrik üretti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde örnek ve çevre dostu projeler geliştiriliyor.

Geçen yıl 1 milyon 475 bin 130 kilovatsaat elektrik üretiminden tüketim fazlası enerji satışından 1 milyon 247 bin lira gelir elde edildi.

Şehirlerarası otobüs terminalinin araç ve otobüs park alanlarına 669 kilovatsaat kapasiteli güneş enerji santrali panellerinden yılda ortalama 700 bin, İstasyon Meydanı Sümerpark Sosyal Yerleşkesi içerisinde yer alan eski fabrika binası çatısında 500 kilovatsaat kapasiteli güneş enerji santrali panellerinden de 450 bin lira gelir sağlandı.

Üretilen enerji otogar ve Sümerpark içerisindeki hizmet alanlarının elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Fazla üretilen elektrik enerjisi ise sayaçlardan geçirilip DEDAŞ'a ait iletim hatlarına aktarılıyor.

DEDAŞ, GES tarafından üretilen enerji miktarını baz alarak her ay düzenli şekilde nakdi ödemede bulunuyor.

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