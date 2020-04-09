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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi günde 61 bin ücretsiz maske dağıtıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.04.2020 17:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi günde 61 bin ücretsiz maske dağıtıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günde 61 bin koruyucu maskeyi ücretsiz dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu tarafından kentte başlalatılan ücretsiz maske dağıtımına devam edildiği bildirildi.

Maskelerin belediye ekiplerince merkez Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 47 bölgede dağıtıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla toplu yaşam alanlarında günlük 550 bin metrekare dezenfekte çalışması yürütülüyor. El temizliği için birçok noktaya dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi. Sağlık ve ecza çalışanlarının toplu taşıma araçlarına binişleri ücretsiz yapıldı.

23 kilogramlık gıda yardım kolilerinin dağıtımına devam ediliyor. Vatandaşlara günlük 61 bin ücretsiz maske dağıtılıyor."

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Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır ücretsiz maske vatandaşlar

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