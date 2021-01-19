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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına hızlı başladı

19.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması için 18 araçla kent genelinde hizmet veriyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kentte yaşanan yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması için 18 araçla kent genelinde hizmet veriyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kentte yaşanan yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sabaha karşı saat 04.00’da kar yağışının başlamasıyla çalışmalarına başlayan Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kentte yaşanan yoğun kar yağışına karşı 50 personel, 8 adet tuz ve kar küremeli araç, 2 küreme aracı, 4 greyder ve 4 adet JCB aracı olmak üzere toplam 18 araç ile çalışıyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, tüm ekipleri ve araçlarıyla gün boyu kent genelinde çalışma yürütecek. Ekipler, trafik ve yaya güvenliği için gece yaşanacak buzlanmalara karşı şehirdeki tüm ana arter ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapıyor.
Öte yandan, evsiz ve barınma sorunu yaşayan vatandaşların Büyükşehir Belediyesi misafirhanesine başvurarak konaklayabilecekleri belirtildi.

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