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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi selin etkili olduğu Artvin'e ekip ve araç gönderdi

26.07.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi selin etkili olduğu Artvin'e ekip ve araç gönderdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Artvin'de meydana gelen sel felaketinin ardından gerçekleştirilen çalışmalara destek için bölgeye ekip ve araç gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun yağış nedeniyle su baskınları ve heyelan meydana gelen Artvin'deki çalışmalar için vidanjör, yardımcı araç ve 8 personel gönderdi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Artvin'de görev yapacak personeli kente uğurladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutşi, Artvin ve Rize halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tutşi, "Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla Artvin'e bir nebze de olsa yaraları sarmaya gidiyoruz. Artvin genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonrası yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizi Artvin'e gönderiyoruz. Rabb'im ülkemizi felaketlerden korusun. Ekiplerimizle beraber Diyarbakır halkının da Artvin halkına selamlarını iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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