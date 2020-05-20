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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik filosuna 110 araç ekledi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.05.2020 14:14 | Son Güncelleme

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu: - "110 araçlık, adeta bir temizlik ordusuyla bugün alandayız. Personel sayımız, geçmişten bu yana hiç olmadığı kadar güçlü"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 110 yeni aracı temizlik filosuna kattı.

Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Doğal Gaz Dolum Tesisi'nde araçların hizmete alınması nedeniyle düzenlenen programda, koronavirüs (Kovid-19) salgın mücadelesinde belediye olarak önceliklerinin halk sağlığı olduğunu söyledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının bünyesine 110 araç kattıklarını bildiren Güzeloğlu, belediye olarak her alanda çok yoğun ve başarılı bir mücadele verdiklerini belirtti.

Şehrin genel olarak temizliğinin, vatandaşların sağlığı, dezenfektan işlemlerinin gerçekleştirilmesi, temel koruyucu sağlık ekipmanlarının temin edilmesi, alanda her gün, her türlü olumsuzluk ve zararlarla mücadele edilmesi çalışmasını örnek bir şekilde yürüttüklerini aktaran Güzeloğlu, şehir hayatının en önemli ve en temel ihtiyacının temizlik ve atıkların toplanması olduğunu vurguladı.

Güzeloğlu, "110 araçlık, adeta bir temizlik ordusuyla bugün alandayız. Personel sayımız, geçmişten bu yana hiç olmadığı kadar güçlü. Bugün temizlik ve çöp hizmetlerimizde 500 personelimiz Çevre Koruma Kontrol Dairesinde hizmet vermekte." diye konuştu.

Güzeloğlu, yeni yapılan yasal düzenleme çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Sıfır Atık ve İklim Kontrolü Daire Başkanlığının kurulacağını sözlerine ekledi.

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