Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden "84 işçinin işten çıkarıldığı" iddiasına ilişkin açıklama:

"Bahse konu haberde geçen 84 işçi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, ilimizin ilaçlama işlerinde çalıştırılan mevsimlik işçilerdir. Bu işçiler, adı geçen kanun kapsamında en fazla 9,5 ay süreyle çalıştırılabilmektedir ve belirtilen süreden daha fazla çalıştırılması kanunen mümkün değildir." ifadelerine yer verilen açıklamada, yapılan incelemede işçilerin çalışma sürelerinin tamamlandığının ve pandemi döneminde yasaklanan işçi çıkarma kapsamında bulunmadıklarının tespit edildiği belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde yer alan "Kayyum 84 işçinin işine son verdi" başlıklı haberde, pandemi döneminde işten çıkarma yasağına rağmen işçilerin işten çıkarıldığına yönelik iddiaların bulunduğu belirtildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, bazı internet sitelerinde yer alan "Kayyum 84 işçinin işine son verdi" haberlerine ilişkin, "Bahse konu haberde geçen 84 işçi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ilimizin ilaçlama işlerinde çalıştırılan mevsimlik işçilerdir. Bu işçiler, adı geçen kanun kapsamında en fazla 9,5 ay süreyle çalıştırılabilmektedir ve belirtilen süreden daha fazla çalıştırılması kanunen mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan uygulamanın işten çıkarma olmadığına, çalışma süresinin dolmasıyla ilgili olduğuna ve bu çalışma sisteminin yeni bir uygulama olmadığına işaret edilen açıklamada, 10 yıldır aynı şekilde uygulanmakta olan bu çalışma sistemine 2021 yılı içinde de ilaçlama sezonu boyunca devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, haberde işten çıkarıldığı iddia edilen işçilerin, 2021 yılı ilaçlama sezonuyla birlikte yeniden çalışmaya başlayacağı belirtilerek, bazı çevrelerce kasıtlı olarak ortaya atılan bu iddiaların tamamen asılsız ve yapılan hizmetleri gölgeleyerek kamuoyunda olumsuz algı yaratmaya yönelik çabalardan ibaret olduğu ifade edildi.

