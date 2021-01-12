Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işletmelere 1500'er lira destek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle iş yerleri kapalı olan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret Odasına kayıtlı 2 bin 761 işletmeye 1500'er lira ek nakdi destek verileceğini, bu işletmelerde çalışan 7 bin 503 kişiye de gıda paketi dağıtılacağını bildirdi.

Karaloğlu, Valilik toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak salgından olumsuz etkilenen esnafa katkı sağlayacaklarını söyledi.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret Odasına kayıtlı 2 bin 761 işletmeye 1500'er lira ek nakdi destek verileceğini, bunun oda kayıtlarına göre ve defaten ödeneceğini dile getiren Karaloğlu, bu işletmelerde çalışan 7 bin 503 kişinin evlerine de yardım kolilerinin ulaştırılacağını ifade etti.

Diyarbakır'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımların da takip eden süreçte banka kartları aracılığıyla yapılacağını, bunun için 4 ilçede 2 bin 700 banka kartı dağıtımının tamamlandığını belirten Karaloğlu, 17 ilçede de kart dağıtımının devam edeceğini bildirdi.