Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere uzaktan eğitim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle Bilgi Evinde eğitim gören öğrenciler için uzaktan eğitim çalışmaları başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı eğitime verilen ara nedeniyle, Bilgi Evindeki öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları amacıyla online eğitimler başlattı. Büyükşehir Belediyesi youtube hesabı üzerinden verilen eğitimlere isteyen tüm öğrenciler ücretsiz olarak ulaşabilecek. Uzaktan eğitim programı kapsamında Bilgi Evi öğretmenleri Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, İngilizce ile akıl ve zeka derslerini online olarak öğrencilere sunuyor.

Türkçe, matematik, fen bilgisi ve İngilizce derslerinde genel olarak öğrencilere sınava dönük çalışmalar sunulurken akıl ve zeka dersinde ise öğrencilerin farklı çalışmaları aile bireyleriyle oynaması hedefleniyor.



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