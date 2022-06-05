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"Diyarbakır Cezaevindeki tutukluların parasının faize yatırıldığı" iddiasına yalanlama

05.06.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Diyarbakır Cezaevindeki tutukluların parasının faize yatırıldığı" iddiasına yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutukluların parasının faize yatırıldığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün açıklamasında, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada "Tutukluların parası faize yatırıldı" ifadelerinin yer aldığı haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların üzerlerinde para bulundurulmasına yasa gereği izin verilmediği aktarılan açıklamada, "Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik" gereği kurumlara gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paraların, miktarı ne olursa olsun, kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye makbuz verildiği ifade edildi.

İlgili yönetmelikte, "Hükümlü ve tutuklular, emanet para hesabında biriken faiz gelirleri ile ilgili olarak ceza infaz kurumları lehine açık feragatte veya hibede bulunabilir. Bu paralar hükümlü ve tutukluların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile iyileştirilmeye yönelik faaliyetlerde eğitim kurulu kararı ile kullanılır. Faiz gelirlerinden yapılan harcamalar, belge ve faturalara dayandırılır ve bir dosyada korunarak denetimlerde ibraz edilir." hükmünün yer aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ayhan H'nin verdiği dilekçe ile emanet para hesabındaki meblağın avukatına verilmesini talep ettiği, ertesi gün teslim alınabileceği tebliğ edilmiş olmasına rağmen avukatının dilekçe tarihinden üç gün sonra teslim almaya geldiği, bu işlemin de kamera önünde, tutanak karşılığında gerçekleşmiş olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu haberler tamamen çarpıtmalardan ve gerçek dışı iddialardan oluşmaktadır ve resmi uygulamalarla kesinlikle bağdaşmamaktadır."

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