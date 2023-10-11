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Diyarbakır çiftçisine 30 milyon hibe desteği

11.10.2023 12:16 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da 2022-2023 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) tarıma dayalı ekonomik yatırımlar çerçevesinde yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcıların hibe sözleşmeleri imzalandı.

Diyarbakır çiftçisine 30 milyon hibe desteği

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, yüzde 50 hibe desteği çerçevesinde alınan 10 projeye toplam 29 milyon 960 bin 442 lira hibe desteği verileceğini söyledi. Atalar, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan tarıma dayalı ekonomik yatırımlar çerçevesinde 2006-2023 yılları arasında ilimizde toplamda 190 proje için 83,8 milyon Türk lirası hibe ödemesi yapılarak ve 2 bin 284 kişiye istihdam sağlandı. 2022-2023 yılında ise tarıma dayalı ekonomik yatırımlar çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yüzde 50 hibe desteği bünyesine alınan 10 adet projeye toplamda 29 milyon 960 bin 442 TL hibe desteği verilecektir. Bu destek için 9 yatırımcımız ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır" diye konuştu.

Diyarbakır çiftçisine 30 milyon hibe desteği

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