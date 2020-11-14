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Diyarbakır “En iyi Narkotik Polisi Anne” projesi tanıtıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.11.2020 16:22 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “En iyi Narkotik Polisi Anne” adı altında kentte bulunan Ceylan Karavil Alışveriş Merkezlerinde kurulan stantlarda “Uyuma” isimli mobil uygulama ve Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı Alo 191 hakkında vatandaşlara tanıtımda bulunuldu.Vatandaşlara dağıtılan broşürlerle madde bağımlılığı nedir, bağımlı olan kişilerin özellikleri nelerdir, sokak satıcıları nasıl tanınır, narkotik maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekanların nereler olduğu, bağımlılık yapan maddeler ve kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için neler yapılması konusunda bilgiler verildi.Ayrıca kurulan stantta vatandaşlara verilen bilgilerde, polis ve vatandaşın bağlantısını sağlayan özel bir servis olan “Uyuma” isimli mobil uygulama ve Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı Alo 191 hakkında bilgiler paylaşıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “En iyi Narkotik Polisi Anne” adı altında kentte bulunan Ceylan Karavil Alışveriş Merkezlerinde kurulan stantlarda “Uyuma” isimli mobil uygulama ve Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı Alo 191 hakkında vatandaşlara tanıtımda bulunuldu.
Vatandaşlara dağıtılan broşürlerle madde bağımlılığı nedir, bağımlı olan kişilerin özellikleri nelerdir, sokak satıcıları nasıl tanınır, narkotik maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekanların nereler olduğu, bağımlılık yapan maddeler ve kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için neler yapılması konusunda bilgiler verildi.
Ayrıca kurulan stantta vatandaşlara verilen bilgilerde, polis ve vatandaşın bağlantısını sağlayan özel bir servis olan “Uyuma” isimli mobil uygulama ve Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı Alo 191 hakkında bilgiler paylaşıldı.

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