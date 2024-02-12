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Diyarbakır Gazi Yaşargil’de sağlıklı yaş alma merkezi kuruldu

İHA İHA
12.02.2024 14:40 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Sağlıklı Yaş Alma Mekezi (YAŞAM) kuruldu.

Merkezde; uzman hekim, hemşire, gerontolog, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist bulundurarak, 80 yaş üzeri bireylere hizmet verecek.
Merkezin sorumlu hekimi Uzm. Dr. Fatma Erol, Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin 80 yaş ve üzeri bireylerin sağlıklı yaşlanmasını sağlamak amacıyla sağlık hizmeti erişiminin kolaylaştırılması, tıbbi izleminin yanında koruyucu hekimlik uygulamalarının yapılması, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetini sunan branşlar için sağlık tesisinde randevu ayarlanması, evde bakım ve yerinde tıbbi bakım ihtiyacının belirlenmesi, sağlık tesisine ulaşamayan bireylerin sağlık tesisine naklinin koordinasyonu amacıyla, sağlık bakanlığına bağlı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bünyesinde oluşturulan bir birim olduğunu söyledi.

Dr. Erol, şu an birim kadrosunda uzman hekim, hemşire, gerontolog, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist ile hizmet verilmekte olduğunu ifade etti.

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