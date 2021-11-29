YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak fırtına nedeniyle Balıkesir'e indi

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak fırtına nedeniyle Balıkesir'e indi

29.11.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak fırtına nedeniyle Balıkesir'e indi

BALIKESİR (AA) - Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı, kuvvetli lodos nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı.

Diyarbakır'dan yola çıkan Türk Hava Yollarına (THY) ait TK 2603 sefer sayılı Boeing 737-900ER tipi uçak, fırtına yüzünden İstanbul'a inememesi nedeniyle Balıkesir'e yönlendirildi.

Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'nda yakıt ikmali yapılan uçağın, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar havalanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldiUçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi
Adeta sağlık deposu ama… Bu kurallara dikkat!Adeta sağlık deposu ama… Bu kurallara dikkat!
Balıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandıBalıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazartesi

İmsak
06:33
Sabah
08:01
Öğle
13:02
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:16

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazartesi

Eski Dedebaş Eczanesi
Merkez
Kıral Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Ada Eczanesi
Bandirma
Gürer Eczanesi
Bandirma
Furkan Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Başakşehir-Altay maçının ardından

Başakşehir-Altay maçının ardından

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.