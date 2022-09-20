Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslim olmadılar, şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu'nda Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında J-SİHA'nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz