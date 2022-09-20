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Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

20.09.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslim olmadılar, şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu'nda Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında J-SİHA'nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır içişleri bakanı süleyman soylu

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