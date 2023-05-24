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Diyarbakır lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

24.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin geleneksel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

Diyarbakır lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Valilik, Dicle Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından İçkale Müze Kompleksi'nde program düzenlendi.

Etkinlikte, yöreye ait 48 coğrafi işaretli yemek tanıtıldı.

Vali Ali İhsan Su, programda, Diyarbakır'ın gastronomi turizmi gibi birçok alanda önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kentin 12 bin 500 yıl geriye giden tarihiyle 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Su, "Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle biz de ilimizin yemeklerini tanıtıyoruz. Böylelikle ilimizin bu anlamda da hem çevrede hem ülkemizin her yerinde hem de dünyada tanıtılmasına inşallah vesile olmuş olacağız." dedi.

Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Coşanöz de Diyarbakır'ın gastronomi kenti olarak iyi bir ivme kazandığını dile getirdi.

Kentin coğrafi işaretle tescillenen yemeklerine işaret eden Coşanöz, şöyle konuştu:

"Hepsi birbirinden çok özel, çok kıymetli lezzetler ve Türk turizmine ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Diyarbakır gastronomisinin yemekleri insanımıza, yerli turiste isim olarak dahi fevkalade davetkar olurken, yabancı turistler için de lezzetleriyle, yapılış tarzlarıyla çok dikkat çekici yemeklerdir. Diyarbakır'ın Türkiye'nin gastronomi turizminde ön plana çıkacağına inanıyorum."

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ise şunları kaydetti:

"Bu coğrafya yakın tarihte çok acılar çekti. PKK terör örgütü sebebiyle kendi güzelliklerimizi göremez hale gelmiştik. Yüreklerimiz o kadar yanıyordu, annelerimiz o kadar çok gözyaşı döküyordu ki onlar mutfakta bu güzel yemekleri neredeyse unutur hale geldiler ve Diyarbakır Türkiye'de tanınmaz, bilinmez hale geldi. Ne zaman ki güven ve huzur bu topraklarda hakim oldu, özellikle son yıllarda Türkiye'nin güzelliklerine Diyarbakır'ın da aslında ne kadar katkı sağladığı veya sağlayabildiği ortaya çıktı. Bugün böyle mutlu bir gün yaşıyoruz. Bu çok önemli. Diyarbakır'da şimdi 40'ın üzerinde coğrafi işaret alan yemek oluştu. Biz Diyarbakır'ın bu güzelliklerini bütün Türkiye'ye tanıtmak ve Türkiye'yle paylaşmaktan gururluyuz, mutluyuz."

Programda, Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Ali Geyik ve Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş de birer konuşma yaptı.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Tanıtım programının ardından vatandaşlara hazırlanan yöresel yemeklerden ikram edildi.

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