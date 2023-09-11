Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Bingöl'de öğrenciler dersbaşı yaptı

Diyarbakır'da Mezopotamya İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene katılan Vali Ali İhsan Su, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

İlk olarak öğretmenler odasını ziyaret eden Vali Su, burada bir süre öğretmenlerle görüştü. Daha sonra sınıfları gezen Su, öğrencilere kitap ve bilim dergisi hediye etti.

Su, burada yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başladığını belirterek, "İl genelinde 1784 okulda, özel okullar da dahil bu rakama, 469 bin 52 öğrencimiz ve 22 bin 641 öğretmenimizle eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış bulunuyoruz." dedi.

Öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileyen Su, okulların fiziki anlamda ihtiyaçlarının karşılandığını, güvenlikle, asayişle ilgili tedbirlerin de alındığını söyledi.

Servisler ve okul kantinleriyle ilgili de her türlü tedbirin alındığını ifade eden Su, "İnşallah bunların denetim ve kontrollerini de yıl içerisinde sürekli devam ettireceğiz. Çocuklarımızın en güzel şekilde eğitimlerine devam etmesi için her türlü imkanı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Eğitim öğretim yılının ülkemize olduğu gibi Diyarbakır'daki öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize ve idarecilerimize de hayırlı uğurlu olmasını diliyor, üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

Törenin sonunda öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

MARDİN

Mardin Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Selahaddin Eyyubi İlkokulu'nda devam eden programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, eğitim olmadan ilerleme kaydetmenin mümkün olmadığına işaret ederek, "Öğretim yoluyla zihinlere, eğitim yoluyla da kalplere dokunduğumuz gençlerimizle gelecek çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da eğitim öğretimin hayatın temeli olduğunu dile getirerek, özellikle ilköğretimde kazanılan bilgi ve becerilerin geleceğin temel taşları olduğunu anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Demir ise yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Daha sonra 4. sınıf öğrencilerince 1. sınıfa başlayan öğrencilere çiçek verildi.

Program, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

BATMAN

Batman'da 173 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kurumların temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran anıta çelenk sundu.

Daha sonra Batman Fen Lisesini ziyaret eden Kurtaran, sınıfları gezdi, öğrencilerle görüştü.

Kurtaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batman Fen Lisesinin Türkiye'nin ilk fen liselerinden biri olduğunu söyledi.

Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağını anımsatan Kurtaran, bu anlamlı yılda tüm öğrencilere başarılar diledi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta 167 bin 467 öğrenci dersbaşı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, kurum ve okul müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Orgeneral Edip Başer İlk ve Ortaokulunda devam eden programda konuşan Şırnak Valisi Cevdet Atay, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın da Şırnak'ta, 715 okul, 6 bin 643 derslikte, 7 bin 750 öğretmen ve 167 bin 467 öğrencinin dersbaşı yaptığını söyledi.

"Bakanlığımızın koyduğu yeni bakış açısıyla akademik açıdan başarılı ve sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirme gayreti içinde olacağız." diyen Aydın, kentin her köşesinde öğretmenlerin azami gayreti ile eğitim öğretim çıtasını çok daha yukarılara çıkartacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, şiirler okudu.

Daha sonra Vali Atay, ilk ders zilini çaldı.

BİNGÖL

Bingöl'de ilk ders zili 388 okulda 55 bin 840 öğrenci için çaldı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla merkez Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu'nda tören yapıldı.

Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, her başlangıcın bir fırsat olduğuna değinerek, "İnşallah bu eğitim öğretim yılı da bilgi ve teknolojiyle yoğrulmuş, nitelikli insan gücüyle şaha kalkmış büyük ve güçlü Türkiye Yüzyılı için bir fırsat, bir başlangıç olacaktır." ifadesini kullandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun da atıldı.

