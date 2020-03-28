Diyarbakır, Mardin ve Bingöl'de otogarlar boşaldı

Yolculara ulaşıp saat konusundaki değişiklikler ve iptal olan seferlerle ilgili bilgi verdiklerini belirten Geyik, dün gece saat 24.00 itibariyle seferlerini sonlandırdıklarını belirtti.

Bu kapsamda Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüs çıkışları durduruldu. Kentteki firmalara ait otobüslerin farklı şehirlerden saat 17.00'den önce çıkması ve yolcuları kente ulaştırması için çalışma başlatıldı.

Geyik, "Merkez olarak çıkışlar iptal edildi, dönüşlerde ise müsaade edilen şekilde yolcularımızı buraya getirmeye çalışıyoruz. Koronavirüsü bir an önce atlatabilmek için hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde bir mücadele içinde olması lazım." diye konuştu.

- "Bu kararın isabetli olduğunu düşünüyorum"

Öz Diyarbakır Seyahat İşletme Müdürü Yahya Akaş, dün akşam yayınlanan genelgeden önce otogardaki firmalar olarak bazı kararlar aldıklarını söyledi.

Aldıkları kararlar kapsamında koronavirüs tehlikesi nedeniyle bugün itibariyle seferlerini geçici olarak askıya aldıklarını ifade eden Akaş, genelgenin aldıkları kararla aynı güne denk gelmesinin isabetli olduğunu belirtti.

Diyarbakır'dan gidecek seferlerin durdurulduğunu aktaran Akaş, ileri tarihli bilet alan yolculardan isteyenlerin biletini iptal ettiklerini, talep edenlerin de ileri tarihli şekilde güncellediklerini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 15 gün öncesinden bazı tedbirler aldıklarını ifade eden Akaş, şöyle dedi:

"Tüm araçlarımızı dezenfekte yaptık. Araçlarımızda dezenfekte, maske ve eldiven bulundurduk. 40 kişilik araçlarımızda 20 kişi yolculuk yaptı. İnsanların sosyal alanda bulunacakları en iyi yer otogardır. Vatandaşlarla sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz, o nedenle olumsuz bir etki yapacaktı. Bu kararın isabetli olduğunu düşünüyorum. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi başka illerden gelen araçlarımız var. En son kalkış saat 17.00 olduğu için saatlerini 16.00'ya çektik. Saatleri erkene aldık, tüm yolcularımızı bilgilendirdik. Bugün dışarıdan gelen araçlar için son saatimiz saat 17.00'dir. Bundan sonra da sefer olmayacak."